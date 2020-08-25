مصر: بعد الضجة التي أثارتها قصة أحمد عمر هل الشفة الأرنبية حقا مانع لممارسة الرياضة؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل إعلامية في مصر بقصة الطالب أحمد عمر الذي قوبل تقدمه لكلية التربية الرياضية التابعة لجامعة كفر الشيخ بالرفض بسبب عيب خلقي على مستوى الفك على حد قوله.

وقام الطالب أحمد عمر بكتابة منشور على حسابه في فيسبوك سرد فيه تفاصيل تقديمه للالتحاق بكلية التربية الرياضية، واجتيازه لاختبارات اللياقة البدنية بكلية كفر الشيخ.

وذكر الطالب أنه خلال مرحلة الاختبار الطبي والفحص للطلبة المتقدمين طلب الدكتور من الجميع نزع الكمامات ولاحظ وجود مشكلة في فك وشفتي أحمد عمر وبعد استفساره عن الموضوع قال له الطبيب "...روح إلبس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا أنا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي أنت شكلك مينفعش..". على حد قول أحمد عمر.

المنشور الذي وجد تفاعلا واسع النطاق من قبل مستخدمي فيسبوك في مصر وخارجها حصد عشرات الآلاف من التعليقات على حسابه فقط.

كما لقيت قصة الطالب تضامناً وتعاطفا كبيرين من قبل ناشطين ورواد منصات التواصل الذين وصفوا ما تعرض له الطالب بالتنمر بسبب "شكله".

كما طالب مستخدمون برد الإعتبار للطالب.

🟠شكلك وحش .. قبيح احمد عمر .. رغم نجاحه في كل الاختبارات ... مرفوض في اختبارات كلية التربية الرياضية عشان شكله وحش ( شكل شِفتك وحش مينفعشي ) مطلوب رد اعتبار لهذا الشخص الجميل ودي أقل حاجة نعملها كلنا Publiée par ‎دكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة‎ sur Vendredi 21 août 2020

فيما تداول نشطاء آخرون بيانا منسوب لكلية التربية الرياضية لم يتسن التأكد منه رغم تواصلنا مع جامعة كفر الشيخ جاء فيه أن ما حدث للطالب عكس ما قام بسرده، فهو "افتقد أحد شروط القبول بالكلية في احدى اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه على الإطلاق ومن الممكن أن يكون مبدعا جدا ومتميز جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية".

وذكر عميد كلية التربية الرياضية لجامعة كفر الشيخ عبد الحليم عكاشة في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الطالب كان لديه "مشكلة في الفكين العلوي والسفلي، فضلا عن الشفة الأرنبية، وهذه الإعاقة تؤثر على اللياقة التنفسية لدى الطالب" وقد تكون خطرة عليه.

وفي اتصال ليورونيوز مع الدكتور محمد البتانوغي المختص في الأمراض الصدرية وأستاذ بجامعة القاهرة للاستفسار حول الموضوع من الناحية الطبية، قال الدكتور أن ما يعانيه أحمد عمر هو اصابته بما يسمى "الشفة الأرنبية" وهو عيب خلقى يحدث على مستوى الفم غير أنه يمكن معالجته من خلال الجراحة.

وأضاف الدكتور أن الكثير من الأطفال يولدون بهذه الإصابة وتتم معالجتهم لاحقا دون حدوث مضاعفات، موضحا أن الإصابة بالشفة الأرنبية لا تؤثر على الجهاز التنفسي وبالتالي لا وجود لأي خطر في حالة ممارسة الشخص المصاب للرياضة.

وأفاد أن الطالب يمكن رفض قبول تقدمه إذا ما تأكد وجود إصابته على مستوى الرجل أو اليد وليس على مستوى الشفاه.

وحاولت يورونيوز التواصل مع عميد الكلية عبد الحليم عكاشة للاستفسار عن السبب الرئيس وراء رفض قبول الطالب أحمد عمر غير أنه اكتفى بالقول أنه سبق وتحدث في الموضوع لوسائل إعلام محلية قبل أن ينفصل الخط، وفي محاولات متكررة من يورونيوز لربط الاتصال مع العميد مجددا لتقديم توضيحات حول الموضوع و إفادته بما صرح به الطبيب المختص والذي يتنافى مع ما ذكره العميد للإعلام المحلي لكن دون رد.