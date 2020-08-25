انتشل رجال إنقاذ أتراك جثة ضحية أخرى من ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت الساحل التركي على البحر الأسود. وارتفعت حصيلة القتلى إلى سبعة، واعتبر تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين. ووقعت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي المنطقة وأحدثت أضرار بالطرق والبنايات مساء السبت. وشوهدت حفارات الإثنين وهي تزيل أكواما من الطين والحطام في ديريلي، التي تقع على بعد 20 كيلومترًا من البحر الأسود في مقاطعة غيرسون. وقال مسؤولون إن 17 بناية دمرت في أنحاء المقاطعة، وتضررت أكثر من 360 بناية أخرى.