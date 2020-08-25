حمدوك لبومبيو: لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل حتى نهاية المرحلة الانتقالية في السودان عام 2022

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته إلى السودان، أن الخرطوم لن تطبع مع إسرائيل حتى نهاية الفترة الانتقالية في السودان عام 2022.

ويقود هذه المرحلة ائتلاف واسع بقيادة مجلس السيادة، الذي يرأسه، وتتلخص مهام المجلس باستكمال المرحلة الانتقالية وإحلال السلام في البلاد، حتى إجراء انتخابات حرة عام 2022.

ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح عن حمدوك قوله ردا على "الطلب الأميركي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، "المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا إلى قيام انتخابات حرة".

وأضاف "لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل".

وسبق وأكد تحالف "قوى الحرية والتغيير" في السودان، والذي قاد الاحتجاج الذي أطاح بالرئيس عمر البشير من الحكم العام الماضي، في بيان الثلاثاء أن الحكومة الانتقالية غير مفوضة قي قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في البيان أن الاجتماع المشتـرك الذي عقد مساء الاثنين بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء "جّـدد الموقف من قضية التطبيع مع إسـرائيل باعتبارها ليس من قضايا حكومة الفترة الانتقالية المحكومة بالوثيـقة الدستـورية".

كما أكد البيان على "حـق الشعب الفلسطينـي في أراضيه وحـق الحياة الحـرة الكريمة".