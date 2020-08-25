اتصال بين وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ووزير الدفاع الإسرائيلي

أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفيا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كما ذكرت وكالة الأنباء الاماراتية.

ويكثف مسؤولو البلدين اتصالاتهم منذ الاعلان عن اتفاق لتطبيع علاقاتهما في 13 آب/أغسطس الجاري.

وتتزامن الاتصالات مع جولة في المنطقة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يسعى لإقناع دول عربية أخرى بأن تحذو حذو الإمارات.

وعن مضمون المحادثة الهاتفية، أفادت وكالة الأنباء الاماراتية أن غانتس والبواردي "أعربا عن قناعتهما بأن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه".

وأشارت إلى أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لـ"تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة".

من جهته أعلن غانتس في بيان "نتقاسم مصالح أمنية مهمة والتعاون بين بلدينا سيعزز الاستقرار الاقليمي".

وكان وزيرا الصحة في البلدين بحثا يوم أمس الاثنين في تعميق التعاون الطبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأبرمت سلسلة اتفاقات في هذا المجال بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية بهدف إنتاج فحص سريع لكشف الإصابة.