وفاة وزيرة الثقافة المغربية السابقة وأيقونة المسرح ثريا جبران

فقد الوسط الفني في المغرب أحد أيقونات المسرح والسينما المغربية بعد رحيل الممثلة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، مساء الإثنين، عن عمر ناهز 68 عاما.

ولدت ثريا الجبران واسمها الحقيقي السعدية قريطيف، عام 1952 بالدار البيضاء ودخلت عالم المسرح وهي في سن صغير إذ لم تكن تتجاوز العشر سنوات.

وقدمت ثريا خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية الناجحة للمسرح والسينما المغربية وحتى العربية بعد مشاركتها في عدد من الأعمال العربية المشتركة.

وتم تنصيب ثريا العرفان عام 2007 كوزيرة للثقافة، لتكون أول امرأة تشغل منصب وزير في تاريخ المغرب غير أنها استقالت من منصبها عام 2009 بعد معاناتها مع مرض السرطان.

ونعى عدد من الفنانين المغاربة وفاة أيقونة المسرح المغربي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الفنان المغربي سعد لمجرد على الانستغرام صورة له برفقة الراحلة مرفوقة بنص جاء فيه " إنا لله وإنا إليه راجعون ، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة، الله يرحمك ويغفر لك، ادعو لخالتي ثورية جبران بالرحمة ومغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى".

كما نعتها الفنانة المغربية أسماء المنور عبر حسابها في الانستغرام.