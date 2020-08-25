تركيا تعتقل رجلا بشبهة الانتماء لـ"داعش" والتخطيط لشنّ هجوم في اسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية في إسطنبول، رجلاً يشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية، كان يخطط لشنّ هجوم "كبير" في المدينة.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن شرطة اسطنبول شنّت عملية مداهمة اعتقلت خلالها المشتبه به "هـ. س"، وصادرت بندقية آلية وذخائر.

وأوضحت الوكالة أن المشتبه به كان يقوم بجولة استكشافية لساحة تقسيم والمناطق المحيطة بها، بهدف شنّ هجوم "كبير"، على حد وصفها، مشيرة إلى أنه كان دخل تركيا قادماً من سوريا بطريقة غير قانونية، ثم بعدها توجّه إلى مدينة اسطنبول.

ولم يتضح بعد متى تم اعتقال الرجل، غير أن وكالة الأناضول ذكرت أن المشتبه به مثُلَ أمام محكمة أمرت باعتقاله.

ويجدر بالذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال الشهر أحبطت الشرطة التركية هجمات محتملة من قبل مسلحي داعش، ووفقاً للتقارير، فإنه قبل أسبوعين، اعتقلت الشرطة في بورصة شمال غرب البلاد رجلاً يشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية كان يخطط لشنّ هجوم على مركز للشرطة في المدينة.

وكانت اسطنبول شهدت سلسلة هجمات شنّها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية، ومن بين تلك الهجمات واحدة استهدفت مهلى ليلي في المدينة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في الساعات الأولى من عام 2017، وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 39 شخصا معظمهم من الأجانب.