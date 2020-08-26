الصين تقرر تعليق رحلة لطيران الاتحاد الإماراتي بعد اكتشاف إصابات بكورونا وسط الركاب

قررت الصين تعليق رحلة جوية من أبوظبي إلى شنغهاي لمدة أسبوع بعد ثبوت إصابة مسافرين بفيروس كورونا المستجد. وقالت إدارة الطيران المدني الصينية في مدونتها الصغيرة إن رحلة الاتحاد "إيه يو 862" تم تعليقها اعتبارًا من يوم الثلاثاء بعد التاكد من إصابة خمسة ركاب على متن الرحلة في الـ 15 أغسطس-آب بالفيروس حيث جاءت نتائج التحليل إيجابية.

ولليوم العاشر على التوالي، أبلغت الصين عن حالات إصابة واردة فقط بالفيروس، مع إضافة 15 حالة أخرى يوم الأربعاء. يوجد في الصين حاليًا 347 شخصًا يخضعون للعلاج من كوفيد-19، بينما تتم مراقبة 365 شخصًا آخرين يخضعون حاليا للعزل الصحي للتأكد من إصابتهم أم لا بالفيروس في ظلّ عدم ظهور أعراض الإصابة عليهم.

للتذكير، أبلغت الصين عن 4634 حالة وفاة من بين 84996 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم.