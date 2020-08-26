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شاهد.. عرض للأطراف الاصطناعية بعضها على شكل رشاش

بعضها مزينة بالأضواء، وأخرى على شكل رشاشات، قدمت 12 عارضة أزياء مجموعة واسعة من الأطراف الاصطناعية الملفتة للنظر.

ومن بين هذه العارضات، كانت الأولمبية كايدي مايغاو، التي احتلت المركز الرابع في الوثب الطويل للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2016 في ريو دي جينيرو.

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