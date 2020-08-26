الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: مصر مستعدة لاستقبال السياح

قام الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بزيارة أهرامات الجيزة، الثلاثاء، برفقة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

وقام بولوليكاشفيلي بجولة في مصر زار خلالها عدد من المتاحف و المعالم السياحية في مصر، ووقف على الإجراءات الصحية المتبعة بالمرافق السياحية.

وأعلن بولوليكاشڤيلي أن "مصر مستعدة لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، وقال إن الحكومة المصرية تتخذ جميع إجراءات السلامة الصحية".

وأكد الأمين العام على "استعداد المنظمة لدعم مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة فى ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة."

وذكرت وزارة السياحة المصرية أن "زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني (وزير السياحة)، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد".