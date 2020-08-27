شاهد: غرق سفينة قبالة سردينا الإيطالية

تظهر لقطات الفيديو والتي التقطها خفر السواحل الإيطالي سفينة محترقة تغرق في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل سردينيا، وقال مسؤولو خفر السواحل إنهم أنقذوا 17 شخصا من السفينة التي خلفت سحابة من الدخان بعد اختفائها في مياه البحر الأبيض.

وبحسب أنسا وكالة الأنباء الإيطالية، فإن السفينة والتي بلغ طولها 50 مترا، كانت متوجهة من كابري إلى سردينيا عندما اندلع حريق على متنها.