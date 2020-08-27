ألمانيا تدعو اليونان وتركيا إلى وقف المناورات شرق المتوسط وإطلاق الحوار

دعت ألمانيا الخميس إلى وقف المناورات البحرية في شرق المتوسط لإفساح المجال أمام بدء محادثات بين اليونان وتركيا اللتين تتنازعان حول موارد الغاز وترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين، للصحفيين خلال محادثات مع نظرائه الأوروبيين في برلين "نحن في حاجة إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع، الشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف هذه المناورات في شرق المتوسط.

وقام وزير الخارجية الألماني بمهمة وساطة بين أثينا وأنقرة، خلال زيارة للبلدين اللذين يجريان تدريبات عسكرية متوازية في شرق البحر المتوسط، حيث دعا إلى "الحوار" و"الانفراج" في التوتر حول التنقيب عن الغاز.