3 تغريدات لبومبيو بعد وصوله إلى الإمارات.. ماذا قال؟

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على حسابه في تويتر عدة تغريدات تضمنت زيارته للإمارت العربية المتحدة، وقال بومبيو في إحدى هذه التغريدات: "شكراً للشعب الإماراتي على كرم ضيافتهم، لقد صنعت الإمارات العربية المتحدة التاريخ من خلال اتفاقيات إبراهيم، وعلينا الآن الحفاظ على استمرار هذه الخطوة..لقد كانت رحلة مثمرة لتعزيز السلام والازدهار".

والتقى بومبيو وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وكتب على حسابه في تويتر عن هذا اللقاء الذي تضمن "تهنئتهما على اتفاق إبراهيم وبحث بناء السلام والاستقرار الإقليميين بما في ذلك دعم وقف إطلاق النار في ليبيا ووحدة الخليج".

وفور وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة غرد بومبيو على تويتر قائلا: "متحمسون للوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتهنئة الشعب الإماراتي على اتفاقيات إبراهيم التاريخية، وهي أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا، نأمل أن نبني على هذه الخطوة مسارنا نحو السلام الإقليمي".