المبعوث القطري إلى غزة يصل تل أبيب في محاولة لتهدئة الأوضاع

غادر المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي مساء الأربعاء القطاع الفلسطيني متوجّها إلى تلّ أبيب لاستكمال المحادثات التي بدأها في القطاع مع حركة حماس في محاولة لاستعادة الهدوء بينها وبين الدولة العبرية، كما أفادت مصادر فلسطينية.

وكان العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وصل مساء الثلاثاء إلى القطاع حاملاً معه 30 مليون دولار هي قيمة المساعدة المالية التي تقدّمها الدوحة شهرياً للقطاع الفلسطيني المحاصر.

وصباح الأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه الحربي قصف إحدى نقاط البنية التحتية التابعة لحركة حماس في القطاع في استمرار لدوامة العنف بين الطرفين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرات حربية وأخرى أغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "يجري تقييما للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

وأكد مصدر أمني في حماس القصف الاسرائيلي. وقال إن "طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم (الأربعاء) عدة غارات جوية على نقطة رصد تابعة للمقاومة وأراض زراعية في شرق خان يونس ما أوقع أضرارا في المنطقة الزراعية".

وأوضح المصدر أنه "لم نبلغ عن وقوع إصابات".