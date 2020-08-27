شاهد.. لورا تضرب سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية

وصل الإعصار لورا الخميس إلى سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، كما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في آخر حصيلة نشرها عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت العالمي إن "الإعصار البالغ الخطورة لورا من الدرجة الرابعة ضرب البر بالقرب من كاميرون في لويزيانا" ترافقه رياح سرعتها 240 كيلومتر في الساعة.

ويشير المركز الذي يتخذ مقرا له في فلوريدا إلى "عاصفة كارثية" و"رياح عاتية" وفيضانات مفاجئة في بعض مناطق لويزيانا".

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه بعد 15 ‬‪عاما على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة.