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لبنان

الاستشارات النيابية الخاصة بتكليف رئيس حكومة في لبنان تنطلق الإثنين

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون   -   حقوق النشر  AP Photo/Hassan Ammar
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أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ الإثنين بعد حوالى ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت.

وستعقد الاستشارات قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت بعدما حض المسؤولين خلال زيارة أولى غداة كارثة الـ 4 أغسطس-آب على الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بالثقة.

وستتعاقب الكتل النيابية التابعة للأحزاب والنواب المستقلون إلى القصر الرئاسي منذ صباح الإثنين لتسمية مرشحهم لتشكيل الحكومة المقبلة. ولم تظهر حتى الآن أي بوادر توافق على اسم رئيس الوزراء المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري هذا الأسبوع أنه لا يعتزم العودة إلى السلطة.

وكررت فرنسا الخميس دعوتها لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة واعتماد إصلاحات "عاجلة"، وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات".