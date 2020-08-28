روسيا تطرد دبلوماسياً نرويجياً تتهمه بالتجسس

قالت الحكومة النرويجية اليوم، الجمعة، إن سلطات موسكو طردت دبلوماسياً نرويجياً بعدما وجهت إليه الاتهام بالتجسس. وأكد السلطات الروسية النبأ وبذلك تكون عملية الطرد ثاني حادثة من هذا النوع بين موسكو والأوروبيين خلال أيام.

ووكانت النرويج منذ عشرة أيام تقريباً دبلوماسياً روسياً للأسباب نفسها.

وقالت وزراة الخارجية الروسية في بيان إن "أحد كبار المسؤولين الدبلوماسيين النرويجيين أصبح شخصاً "غير مرحّب به" وعليه مغادرة الأراضي الروسية خلال ثلاثة أيام.

والإثنين الماضي أعلنت موسكو طرد دبلوماسي نمساوي رداً على طرد فيينا دبلوماسياً روسياً أفادت معلومات صحفية عن ضلوعه في قضية تجسس صناعي.