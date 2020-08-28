مسؤولون ببدلات واقية يخرجون راكباً من طائرة دقائق قبل إقلاعها.. لماذا؟

أظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين يرتدون بدلات وقاية كاملة يخرجون راكبًا من طائرة قبل دقائق من موعد إقلاعها.

الراكب تم إخراجه من طائرة ريان إير التي كانت تستعد للإقلاع في رحلتها المتجهة من مطار ستانستيد في لندن إلى إيطاليا يوم الأربعاء، السبب؟ كوفيد 19.

وأعلنت شركة طيران ريان إير الإيرلندية أن الراكب والشخص الذي كان يسافر معه تم اصطحابهما من الطائرة بعد أن تلقى الراكب رسالة تفيد بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونجحت الطائرة بالإقلاع بعد ساعة وثلث الساعة من التأخير بعد تطهير المقاعد وصناديق المقصورة العلوية امتثالاً لإرشادات هيئة الصحة البريطانية.