رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم، الجمعة، أنه سيستقيل من منصبه لأسباب صحية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في طوكيو.

وكانت شبكة "إن إتش كي" العامة ذكرت أن آبي الذي يعاني من مرض مزمن في الأمعاء اشتدّ أخيراً "ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية" حيث يتولى منصبه منذ نهاية 2012، وهو وقت قياسي لرئيس وزراء ياباني.

ومن المرجح أن تتسبب استقالته باضطراب في الحياة السياسية اليابانية، إذ ليس هناك أي خلف معروف لآبي حالياً. وفي الأيام الأخيرة، حاول الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا نفي التكهنات باستقالة رئيس الوزراء قبل انتهاء فترة ولايته.

وسبق أن اضطر آبي لترك السلطة بعد سنة من بدء ولايته في العام 2007 بسبب التهاب.

وقيل وقتها إنه شفي من هذا المرض، لكن التكهنات بشأن حالته الصحية وقدرته على الإدارة عادت إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد ذهابه مرتين إلى أحد المستشفيات في غضون ثمانية أيام.

وعقب انتشار هذا الخبر، انخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لفترة وجيزة بما يزيد عن 2,6 في المئة وارتفع الين بشكل ملحوظ مقابل الدولار.