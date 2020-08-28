مشاهد جوية لإزالة حطام مرفأ بيروت.. وحملة أممية لإعمار المدارس المدمرة

أظهرت لقطات جوية التقدم الذي أحرزته الفرق المختصة في إزالة حطام مرفأ بيروت، بعد الانفجار الذي حصل في الرابع من الشهر الجاري، والذي سبب أيضاً ضرراً كبيراً في العاصمة اللبنانية، وتسبب بمقتل نحو 180 شخصاً.

وقد عرضت اليونسكو هذه اللقطات ضمن حملة تجريها لجمع التبرعات للمدينة المنكوبة.

وستنظم المنظمة مؤتمرين لجمع التبرعات وتمويل لدعم إعادة إعمار المدينة.

المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي قالت خلال زيارتها لإحدى المدارس المدمرة جراء الانفجار، إن مؤتمرين يجري التحضير لهما، أحدهما بهدف جمع التمويل لدعم المواقع التراثية في المدينة، حيث تسعى اليونسكو إلى الحصول على مئات الملايين من الدولارات.

وأضافت:" الأول سيكون اجتماعاً لائتلاف التعليم العالمي وسيكون مخصصا للبنان" مشيرة إلى هيئة كانت قد أقيمت لدعم التعليم عن بعد، بعد تفشي فيروس كورونا.

وشددت على حاجة لبنان حاليا لتدعيم التعليم عن بعد، وألمحت إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الأول من أيلول/سبتمبر.

وبحسب اليونيسكو فإن الانفجار تسبب بتدمير أو تضرر نحو 160 مدرسة، وأن نحو 85 ألف طفل تأثروا بشكل مباشر. وقالت إن التقييمات تظهر أن هنالك حاجة لنحو 22 مليون دولار لإعادة بناء المدارس المتضررة.