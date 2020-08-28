شاهد: هكذا انتهت كلمة ترامب التي قبل فيها ترشيح الجمهوريين له للانتخابات الرئاسية

نحو 7800 صاروخ من الألعاب النارية أطلقت في سماء واشنطن، بعد انتهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إلقاء خطابه، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، والذي قبل فيه ترشيح الحزب له للخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب في خطاب قبول الترشيح لولاية ثانية، إن منافسه الضعيف "جو بايدن" سيجلب كارثة إذا فاز في الانتخابات، وأن ترامب يقف بين هذه الكارثة وبين الأمريكيين.

وأضاف:"هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كنت سننقذ الحلم الأمريك، جو بايدن ليس منقذا لروح أمريكا، بل هو مدمر لفرص التوظيف، ولو أتيحت له الفرصة، سيدمر العظمة الأمريكية".

ويحاول ترامب إعادة انتخابه في ظل اضطرابات تسود البلاد لم تشهدها منذ عقود، بسبب ما جرى من مقتل مواطنين سود على يد الشرطة، والتي تأججت بمقتل جورج فلويد، ما تسبب بحركة احتجاجات عمت الولايات الأمريكية.

وفي الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، التي تحولت إلى مركز احتفال في الليلة الأخيرة للمؤتمر، وُضع نحو 2500 كرسي أبيض مزين بالعلم الأمريكي.

وقال في كلمته:"إذا حصل اليسار على السلطة، فسيهدمون الضواحي ويصادرون أسلحتكم"، ووصف بايدن بأنه رجل له تاريخ من الأخطاء والخيانات.

من جانبه قال جو بايدن على تويتر ردا على ترامب:"عندما يقول أن لن تكون آمنا في أمريكا جو بايدن.. أنظر من حولك واسأل نفسك عن مدى الأمان الذي تشعر به في أمريكا دونالد ترامب".