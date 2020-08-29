"تيانوين 1" عبر 100 مليون كيلومتر في 5 أسابيع وهو يسير بشكل منتظم نحو هدفه

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن أول مسبار أطلقته إلى المريخ ويحمل اسم "تيانوين 1" قد قطع مسافة 100 مليون كيلومتر، عند الساعة 10:08 صباح أمس الجمعة.

وأكدت الإدارة أن المسبار بوضع مستقر ويحقق توازناً في استهلاك الطاقة، وأن بعض المعدات على متنه قد أنهت فحصاً ذاتياً وهي في حالة طبيعية، ما يعني أنه يسير بشكل منتظم كما هو مخطط له تماماً.

وقد أطلق هذا المسبار يوم 23 تموز/يوليو الماضي، من موقع إطلاق المركبات الفضائية وينشانغ، في مقاطعة هاينان جنوب الصين، وهو في المدار منذ نحو 36 يوما، ويبعد عن الأرض مسافة 10.75 مليون كيلومتر.

وأنجز المسبار خلال هذه الرحلة بعض المهام، كالتقاط صور للأرض والقمر، وتعديل المسار، وفي 19 أغسطس أكملت الأجهزة العلمية كجهاز قياس الطاقة المغناطيسية على المريخ، والكاميرات متوسطة وعالية الوضوح، الفحص الذاتي، كما تمكن المركز على الأرض من استلام هذ البيانات بنجاح.

ومن المفترض أن يجري المسبار مناورة في الفضاء، وتعديلات على مساره، كما سيلتقط صوراً لسطح المريخ، ويجري جولة استكشافية.

وبحسب مركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء الصيني فإن خط مسار المسبار ليس مستقيماً، وإنما على شكل قوس، كما أن المسافة بين المسبار والأرض ستبلغ نحو 195 مليون كم، عند وصوله المريخ، أما مسافة الطيران الفعلية فهي 470 كم.