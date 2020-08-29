يبلغان معاً 214 عاماً.. تعرف على أطول زواج في العالم يُسجّل في غينيس

دخل إكوادوريان موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية كأقدم زوجين معمرين باستمرار زواجهما لمدة 79 عاماً. ويبلغ الزوج جوليو سيزار مورا تابيا 110 عاماً بينما تبلغ زوجته والدرامينا كوينتيروس 104 عاماً وقد تزوجا عام 1941.

والتقى الزوجان لأول مرة عام 1934 حيث أسر جمال والدرامينا و"قلبها الكبير" قلب جوليو بحسب وصف الموقع الرسمي لموسوعة غينيس.

وطبقاً للموقع أيضاً، وجدت والدرامينا في جوليو رجلاً عطوفاً صاحب روح يافعة وأبهرتها ميوله الأدبية وقدرته على سرد أبيات الشعر.

وتزوجا بعد أول لقاء لهما بسبع سنوات في عُرس سري نظراً لرفض عائلاتهما إقامة تلك الزيجة. وشهد زواج الثنائي العديد من المصاعب والتحديات، إلا أن حبهما واحترامهما لبعضهما البعض مكنهما من استمرار زواجهما المتين.

وقال الزوجان لموقع الموسوعة: "الحب والنضج الذي كان لدينا كزوجين منذ بداية الزواج سمح لنا بمعرفة بعضنا البعض والنمو عاطفياً لتحديد مستقبلنا".

وأضافا: "لم يكن الأمر سهلاً لأن أقاربنا لم تكن لديهم علاقة جيدة، ولكن مع الوقت والصبر تمكنا من توحيدهم وأصبحنا مثالاً وأفضل مرجعية للأجيال الشابة".

الزوجان الإكوادوريان أ ب

وأنجب كل من جوليو ووالدرامينا خمسة أبناء، توفي أكبرهم سناً بعمر 58 عاماً.

ويحظى الزوجان الآن بعائلة كبيرة تتألف من 11 حفيداً و21 من أبناء الأحفاد و9 من أبناء أبناء الأحفاد.