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شاهد: سفينة على متنها 200 مهاجر تبحث عن ميناء للرسو في البحر المتوسط

نفذت السفينة الإنسانية سي واتش فور، ثلاثة عمليات إنقاذ يوم الإثنين 24 أغسطس/آب لحوالي 200 شخص قبالة ليبيا مع تدهور الأحوال الجوية في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج إلى حوالي المترين.

وتظهر مقاطع الفيديو صوراً للمهاجرين بعد أن تم إنقاذ بعضهم من قارب نفخ، بينهم عشرات الأطفال.

كما يواصل الفريق الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود على متن السفينة متابعة الوضع الصحي ل 30 مريضًا يعانون من انخفاض حاد في درجات الحرارة.

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