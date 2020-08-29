خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

أصدر خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الإماراتية، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء قانون اتحادي شُرِّع سابقاً (في 1972) في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المرسوم بالقانون الجديد يأتي "ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

فعلياً، تضيف الوكالة، "يمكن في أعقاب ذلك للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا...".

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.