فيديو: عشرات الآلاف يتظاهرون في واشنطن ضدّ العنصرية هاتفين "كفى"

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص الجمعة في واشنطن احتجاجاً على العنصرية، للمطالبة بإصلاحات عميقة تحقق المساواة وبإنهاء أعمال عنف الشرطة ضد الأقلية "الأفرو-أميركية" في الولايات المتحدة، مرددين هتاف "كفى".

وفي ذكرى مرور 57 عاماً تماماً على خطاب زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ "لدي حلم" في 28 آب/أغسطس 1963، تجمع هؤلاء المتظاهرون تحت شعار "ارفعوا ركبتكم عن رقابنا".

وتحدثت يولاندا كينغ (12 عاماً) حفيدة مارتن لوثر كينغ أمام المتظاهرين عن "المساواة الحقيقية". وقالت بحماس "نحن الجيل الذي سيفكك العنصرية الممنهجة نهائياً".

وبتأثر شديد، شكر فيلونيز شقيق جورج فلويد، المتظاهرين على تعبئتهم. وقال باكياً "كنت أتمنى أن يكون جورج معنا هنا اليوم ليراكم"، قبل أن يضيف بتفاؤل أن "التغيير يحدث لأننا نطالب به".

"نظامان"

لكن آخرين عبروا عن شعور ببعض المرارة. وقال أحد منظمي التظاهرة، القس آل شاربتن، من أمام نصب أبراهام لينكولن الذي ألغى العبودية قبل قرن ونصف القرن، "تعبنا من الوعود التي لا تُنفذ".

وفي الحشد المتنوع جداً، عبر دون مارلايل الرجل الخمسيني عن الشعور نفسه بالإحباط قائلاً "ننتظر المساواة منذ 300 سنة". وأضاف "تقنياً، شيدنا هذا البلد وما زلنا نعامل بطريقة جائرة".

وهتف والد جايكوب بليك الذي أصيب بجروح خطيرة في شمال البلاد الأحد "لا عدالة لا سلام"، بينما لم يتم توقيف الشرطي الذي أطلق عليه الرصاص ولا اتهامه حتى الآن.

صناديق الاقتراع

عبر الخطباء عن غضبهم من الرئيس دونالد ترامب الذي يشدّد منذ أسابيع على أعمال العنف على هامش التظاهرات بدون أن يذكر شيئاً عن مطالب الأميركيين الأفارقة.

وقال القس شاربتن إن "كل العائلات دانت عمليات النهب لكننا لم نسمع إدانة للرصاص الذي يتم إطلاقه" ثم أضاف: "نحتاج إلى حوار حول العنصرية، حول تعصبكم الأعمى، حول كراهيتكم وكيف تضعون ركبتكم على رقابنا بينما نستغيث من أجل حياتنا".

أما تريسي وليامز وهي عسكرية متقاعدة سوداء جاءت مع عائلتها للتظاهر فقالت "لسنا في أمان اليوم بوجوده (ترامب) في السلطة".

وفي تعبير عن موقف سياسي، دعا الخطباء المتظاهرين أيضاً إلى التصويت بكثافة في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وقال نجل مارتن لوثر كينغ "يجب أن نسير إلى صناديق الاقتراع للدفاع عن الحريات التي قاتلت الأجيال السابقة من أجلها بقوة".

وفي تسجيل فيديو، وجهت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس مع الديموقراطي جو بايدن منافس ترامب في الانتخابات، رسالة إلى المتظاهرين. وقالت "لدينا فرصة لنترك بصمة في التاريخ، هنا والآن".