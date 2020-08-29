شاهد: مسيرة للتنديد بالهجمات ضد المزارعين البيض في جنوب إفريقيا

خرج المئات من المزارعين أصحاب البشرة البيضاء في جنوب إفريقيا في مسيرة للتنديد بالارتفاع في معدلات الجريمة ضدهم. وتشير إحصاءات شرطية إلى وفاة العشرات من المزارعين البيض خلال تلك الهجمات كل عام حتى بلغت 49 وفاة بين أبريل – نيسان العام الماضي ونفس الشهر العام الجاري. وخرج المتظاهرون فوق أظهر دراجاتهم البخارية وحفاراتهم وشاحناتهم وحتى خيولهم تزامناً مع محاكمة ثلاثة مشتبه بهم بتهمة قتل مزارع يبلغ من العمر 79 عاماً في مارس – آذار الماضي.