شاهد: أعمال عنف إثر إحراق متطرفين نسخة من القرآن في السويد

شهدت مدينة مالمو السويدية مساء أمس الجمعة نشوب أعمال شغب كبيرة كرد فعل على إحراق جماعات يمينية متطرفة لنسخة من القرآن.

وقام المحتجون على إحراق المصحف بإضرام النيران بالإطارات وإلقاء الحجارة على أفراد الأمن مما أدى إلى إصابة البعض وإلقاء القبض على حوالي 15 متظاهراً.

وجاءت المظاهرة بعد ساعات من إشعال حركات يمينية متطرفة لنسخة من القرآن خلال تجمع بالقرب من حي يسكنه أغلبية من المهاجرين في مالمو.

وألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة من المشاركين في حرق النسخة بشبهة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.