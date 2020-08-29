شاهد: عناصر من خفر السواحل الأمريكي يطلقون النار على سمكة قرش هاجمت زملاءهم

اضطُر حرس السواحل الأمريكي إلى إطلاق الرصاص على سمكة قرش ضخمة طاردت أكثر من 30 من أفرادها بينما كانوا يسبحون بمياه المحيط الأطلسي.

وقرر بعض أفراد الحرس الاستمتاع بفترة استراحتهم بالسباحة حين رصد أحد أعضاء المراقبة سمكة القرش التي يتراوح طولها ما بين ستة وثمانية أقدام أثناء اقترابها منهم.

وما كان من أحد أعضاء القوة المصاحبة سوى إطلاق الرصاص الحي على السمكة التي اقتربت لمسافة 30 متراً من أعضاء خفر السواحل أثناء سباحتهم.

وعلى الرغم من إخافة الرصاص للسمكة التي ابتعدت قليلاً عن مسار السباحين، إلا أنها عادت للسباحة باتجاههم ليستمر القناص في استهدافها برصاصه لتشتيت انتباهها عنهم.

وبالفعل تمكن جميع أفراد خفر السواحل المُعرضين للخطر من السباحة بأمان إلى قارب وسفينة تابعة للحرس كانتا قريبتين من موقعهم.

ووثق خفر السواحل الأمريكية الحادثة عبر منشور على موقع فيسبوك، أكد فيه اعتقاده بأن السمكة قد تكون من فصيلة "لونغ-فين ماكو" وهي واحدة من أكثر فصائل سمك القرش خطورة.