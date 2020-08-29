زعماء العالم يكيلون المديح لشينزو آبي ويعربون عن آمالهم بشفائه العاجل

أعرب زعماء دول عدة عن أملهم بالشفاء العاجل لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وأشادوا في كلمات لهم بإسهامه ببناء علاقات ثنائية خلال سنوات ترأسه الحكومة.

وسيبقى آبي في منصبه حتى انتخاب زعيم جديد للحزب الحاكم، وقبوله في تصويت للبرلمان لترأس الوزراء.

دونالد ترامب

ومن ضمن هؤلاء الزعماء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبر عن احترامه لآبي، وعن قلقه بشأن الاستقالة لأسباب صحية، وقال:" "أريد أن أعبّر عن فائق احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي، وهو صديق عظيم لي، إنه يحب بلاده كثيرا، وهو رجل نبيل أكن له الاحترام".

أنطونيو غوتيريش

متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه يتمنى الشفاء التام لآبي، وأنه يحيي المسيرة المتميزة لهذا الرجل كرئيس للوزراء، ومشاركته البناءة في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.

أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والتي عملت مع آبي خلال فترتي ولايته قالت في رسالة له:"لقد كنت شريكا بناءً وموثوقا به، في قضايا عدة كالتجارة الحرة وحل النزاعات بطرق سلمية"، وتمنت له في رسالتها الشفاء العاجل.

دومينيك راب

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال إن آبي أنجز خلال فترة ترأسه الحكومة أشياء عظيمة، ملمحاً إلى أنه ساهم بتعزيز الصداقة بين المملكة المتحدة واليابان، وتمنى له كل خير في الأيام المقبلة.

الخارجية الصينية

أما الصين فقد رفض المتحدث باسم الخارجية تشاو ليجيان التعليق على صحة آبي، مؤكداً أن هذا الموضوع شأن داخلي، وشدد على أن الصين واليابان جارتان حميمتان، وأن بلاده على استعداد للعمل مع اليابان لتحسين العلاقات بينهما.