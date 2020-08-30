حصيلة 5 أسابيع.. مقتل وإصابة 7 عسكريين و77 مسلحاً في مصر

سقط سبعة عسكريين مصريين ما بين قتيل وجريح كما قتل 77 مسلحاً إسلامياً في عمليات استهدفتهم خصوصاً في شمال سيناء خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب بيان للجيش صدر الأحد.

وأكد البيان، الذي نُشر على صفحة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على فيسبوك، أن عمليات استهدفت "البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية خلال الفترة من 22 تموز/يوليو حتى الثلاثين من آب/أغسطس" أسفرت عن "مقتل 73 عنصراً تكفيرياً في شمال سيناء.

كما أشار البيان إلى مقتل 4 "تكفيريين" آخرين من دون تحديد مكان المواجهات معهم.

وأوضح البيان أنه تم "تدمير 317 ملجأ ووكراً" لهذه العناصر إضافة إلى 19 عربة دفع رباعي وأسلحة وذخائر وأضاف أنه "نتيجة للأعمال القتالية" فقد "استشهد وأصيب 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وتواجه مصر منذ سنوات تمرّداً إسلامياً في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

وفي شباط/فبراير 2018 أطلقت قوات الأمن المصرية، من الجيش والشرطة، حملة واسعة ضدّ مجموعات مسلّحة ومتطرّفة في أنحاء البلاد، خصوصاً منها المتمركزة في شمال سيناء.

ومنذ بدء الحملة، قُتل نحو 930 شخصاً يشتبه في أنّهم إرهابيون وقرابة 75 عسكرياً، وفق إحصاءات الجيش.