فرنسا تحيل ضابطاً كبيراً إلى القضاء بتهمة "المساس بالأمن"

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي (وزيرة الجيوش) اليوم، الأحد، أن حكومة بلدها ادعت على ضابط فرنسي بتهمة "المساس بالأمن" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقالت بارلي لإذاعة "أوروبا-1" الأحد "كل ما استطيع تأكيده هو أن ضابطاً رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن". وذكرت الإذاعة أن هذا الضابط وجهت إليه مؤخراً تهمة الخيانة بسبب تجسسه لحساب روسيا.

وقال مصدر قضائي إن العسكري أودع السجن في 21 من آب/أغسطس بتهمة "التخابر مع قوة أجنبية من شأنها تقويض المصالح الأساسية للدولة"، موضحاً أنه كان متمركزاً في الخارج.

وتابعت أن المديرية العامة للأمن الداخلي اعتقلت الضابط بينما كان يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا في نهاية عطلته في فرنسا وأوقف موقتا في سجن في باريس.

وقالت فلورانس بارلي أن "فرنسا هي التي بادرت للقيام بهذا الإجراء القضائي".

وأضافت "اتخذنا كل إجراءات الحماية الضرورية والآن يجب أن يقوم القضاء بعمله في إطار احترام سرية التحقيق".