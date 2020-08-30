إيفانكا "نسخة عن ترامب" وابنه "معتوه".. تسريبات نارية جديدة لشقيقة الرئيس الأمريكي

وجهت ماريان ترامب باري الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لشقيقها واثنين من أبنائه في مجموعة من الستجيلات السرية الجديدة التي نشرتها ابنة أخيها ماري ترامب يوم الجمعة.

في المحادثات التي سجلتها ماري بطريقة سرية قالت عمتها القاضية الفدرالية الأمريكية المتقاعدة، إن إيفانكا هي "نسخة مصغرة عن ترامب الأب" ووصفت الابن الثاني للرئيس إريك بالشخص "المعتوه"، وأردفت أن ترامب "شخص رخيص وليس لديه مبادئ".

وانتقدت الأخت الكبرى البالغة من العمر 83 عاماً نشر إيفانكا صورة لها على موقع "انستغرام" مع أحد أطفالها في اليوم نفسه من الإعلان عن فصل إدارة ترامب الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في العام 2018.

وتعرضت إيفانكا حينها لموجة من الانتقادات جراء هذا المنشور، ومن بين الذين اعترضوا على ما هذه الصورة كانت الممثلة الكوميدية سامانثا بي، التي عادت لتقدم اعتذارها في وقت لاحق عن استخدام كلمة مسيئة.

وقالت باري في التسجيل "تلك الملعونة وضعت صورة لها مع أحد أطفالها على إنستغرام في اليوم نفسه من انتشار أخبار تفيد بأن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في عام 2018، لا يمكنني إلقاء اللوم، لم أسمع عن سامانثا بي من قبل، لا يمكنني إلقاء اللوم على ما قالته“.

وفي التسجيل عينه سمع صوت باري وهي تصف ابنه إريك بـ"المعتوه" وتؤكد أن إيفانكا هي "نسخة مصغرة من ترامب" الرئيس. وأكدت باري أن "هدف ترامب وكل ما يريد فعله هو أن يروق لقاعدة أنصاره، وأن ليس لديه مبادئ على الإطلاق".

وتواصل ترامب نشرها في الإعلام، هفوات وأخطاء عمها.