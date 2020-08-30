نتنياهو يعلن عن محادثات سرية جارية مع قادة عدة دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، أن الدولة العبرية بدأت بمحادثات مع دول عربية ومسلمة عدة وزعماء عرب بهدف تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأضاف نتنياهو قائلاً خلال مؤتمر صحافي جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس عشية أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات: "هناك الكثير من اللقاءات بعيداً من الأضواء الإعلامية مع زعماء عرب ومسلمين من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وقال نتنياهو إنه تحدث إلى مسؤولين من السودان وتشاد وسلطنة عُمان.

وتأتي الرحلة الجوية التاريخية المرتقبة الإثنين بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي-الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أميركية.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وستقل الرحلة صباح الإثنين وفدا أميركياً-إسرائيلياً يترأسه كوشنر.