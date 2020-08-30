"سي ووتش 4" تجلي آخر المهاجرين عن "سفينة بانكسي"

غادر جميع ركاب "لويز ميشيل" التي استأجرها فنان الشارع بانكسي وأطلقت نداء استغاثة بعد إنقاذها مهاجرين في البحر المتوسط، السفينة بعدما أجلى خفر السواحل الإيطاليون الأكثر ضعفاً ونُقل الباقون على متن سفينة العمل الإنساني "سي ووتش 4".

وأعلنت "سي ووتش 4" التي تستأجرها منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية ومنظمة "أطباء بلا حدود" وأنقذت أصلاً 201 مهاجر من المتوسط، في تغريدة أنها تكفّلت بحوالى 150 شخصاً إضافياً نقلتهم من السفينة "لويز ميشيل" مساء السبت وباتت تقلّ حالياً 350 شخصاً تقريباً.

وكتبت منظمة "أطباء بلا حدود على تويتر "تجري عملية تقييم طبي" للأشخاص الذين تمّ نقلهم السبت في العيادة على متن "سي ووتش 4". وقالت إنهم يتلقون الرعاية بسبب خصوصاً "حروق جراء الوقود وتجفاف الجسم وانخفاض حرارة الجسم وصدمات نفسية".

وكان خفر السواحل الإيطاليون لبوا نداءات الاستغاثة التي أطلقتها السفينة في المتوسط وأجلوا السبت 49 شخصاً "اعتُبروا الأكثر ضعفاً، هم 32 امرأة و13 طفلاً وأربعة رجال" بحسب بيان. وتم نقل جثة مهاجر متوفٍ أيضاً إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة الواقعة في جنوب صقلية.

وأعلن طاقم سفينة "لويز ميشيل" نقل جميع ركابها وقال "نطلب مكاناً آمناً لجميع الناجين".

وكانت السفينة "لويز ميشيل" التي أنقذت 219 مهاجراً في عمليتين منفصلتين في البحر المتوسط، متواجدة في "منطقة البحث والإنقاذ" التابعة لمالطا - وهي مساحة ينبغي فيها على الدول تقديم المساعدة للسفن التي تواجه صعوبات.

لكن "بسبب التدهور المرتقب للأحوال الجوية البحرية في المنطقة" تواصلت مالطا مع خفر السواحل الإيطاليين من أجل هذه العملية، وفق ما جاء في البيان.

وأشار موقع "مارين ترافيك" مساء السبت إلى أن سفينتي "لويز ميشيل" و"سي ووتش 4" متواجدتان في شرق لامبيدوزا.

على خط موازٍ، أعلنت مجموعة "ميديتيرانيا" اليسارية الإيطالية إرسال السفينة "ماري أونيو" من مرفأ أوغوستا في صقلية لتقديم المساعدة إلى لويز ميشيل.

وقام فنان الشارع بانكسي بتمويل سفينة جديدة لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط بأعلى درجات السرية.

وزّينت السفينة التي أطلق عليها اسم "لويز ميشيل" تيمنا بناشطة فوضوية فرنسية من القرن التاسع عشر، برسوم غرافيتي للفنان البريطاني، وأبحرت في 18 آب/أغسطس من ميناء بوريانا الإسباني قرب فالنسيا، وفقا صحيفة ذي غارديان "البريطانية".