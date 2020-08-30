شاهد: نرويجية من حركة معادية للإسلام تمزّق القرآن أمام مقر البرلمان

تصاعد التوتر خلال مظاهرة مناهضة للإسلام في العاصمة النرويجية أوسلو إثر قيام إحدى المشاركات بتقطيع والبصق على صفحات القرآن.

ووقف متظاهرو حركة "أوقفوا أسلمة النرويج" المعروفة باسم (SIAN) على جانب من الأسوار الحديدية التي أقامتها الشرطة أمام مقر البرلمان للفصل بينهم وبين المتظاهرين المناهضين لهم بشكل سلمي حتى بدأ قائد الحركة في شجب نبي الإسلام محمد.

وتبع ذلك قيام إحدى المتظاهرات بتقطيع صفحات من نسخة من القرآن قبل البصق عليها أمام أعين المتظاهرين المناهضين لها ولحركتها المتطرفة.

وأدى ذلك إلى تأجج غضب المناهضين للمظاهرة وحاول بعضهم عبور السياج الحديدي بالقوة مما نتج عنه إلقاء القبض على 29 شخصاً.

كذلك أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لمنع المزيد من محاولة تسلق السياق ومواجهة متظاهري حركة SIAN.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من نشوب مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين إثر قيام حركة يمينية بحرق نسخة من القرآن في مدينة مالمو السويدية.