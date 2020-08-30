شاهد: اختبار أولي ناجح للسيارة "الطائرة" في اليابان

أجرت شركة "سكاي درايف" اليابانية اختباراً أولياً ناجحاً للسيارة الطائرة وسط مساعيها للانتهاء من إنتاجها بشكل تجاري بحلول عام 2023.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته الشركة أمس الجمعة طيران السيارة وتحليقها على ارتفاع عدة أقدام لمدة أربع دقائق.

ويقول توموهيرو فوكوزاوا، المشرف على مشروع "سكاي درايف" لتصنيع السيارة الطائرة، إن التحدي الأكبر يكمن في جعلها قادرة على حمل الطيارين بشكل آمن.

ويمكن للتصميم الحالي للسيارة، التي تُشبه الدراجة البخارية ومزودة بمراوح خاصة، التحليق لمدة تتراوح بين خمس وعشر دقائق متصلة.

وعلى عكس طائرات نقل المسافرين الضخمة والمروحيات، ستوفر السيارات الصغيرة الطائرة لركابها فرصة التنقل من نقطة محددة إلى أخرى دون الحاجة إلى المرور عبر إجراءات خاصة بالمطارات.

وبدأ مشروع "سكاي درايف" عام 2012 بتمويل مشترك من عدة شركات يابانية ضخمة مثل عملاق تصنيع السيارات تويوتا وشركة باناسونيك للإلكترونيات.