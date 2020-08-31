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الولايات المتحدة الأمريكية

الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تقترب من عتبة الـ 6 ملايين

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
إجراء فحص فيروس كوروننا
إجراء فحص فيروس كوروننا   -   حقوق النشر  Wilfredo Lee/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أظهر إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز الأحد أنّ الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة باتت تقترب من عتبة الستّة ملايين.

وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقرا، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5,993,668.

واستنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183,034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2,153,939 شخصًا.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

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