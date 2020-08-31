شاهد.. انطلاق أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات وكوشنر يعلق

أعرب مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الإثنين عن أمله بأن تكون أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بداية "مسار تاريخي في الشرق الأوسط".

وأدلى كوشنر بهذا التصريح في مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، قبل أن يستقل طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية على رأس وفد إسرائيلي أميركي، في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال كوشنر "نأمل أن تكون هذه الرحلة التاريخية، بداية مسار تاريخي في الشرق الاوسط وما وراءه" متمنيا أن يكون مستقبل المنطقة أكثر سلاما.

وأقلعت الطائرة قرابة الساعة 11,22 (8,22 ت غ) على أن تحط في أبوظبي بعد الظهر.

وتحمل رحلة شركة العال الرمز "إل واي 971"، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات، وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة "سلام" بالعربية والعبرية والإنكليزية.

وستحمل رحلة العودة رقم الاتصال الدولي 972 الخاص بإسرائيلي.

وأضاف مستشار البيت الأبيض "لا يجب أن يحدد الماضي، شكل المستقبل" مشيرا إلى أن "هذا الوقت يبعث على الأمل بشكل كبير، وأعتقد أن إحلال السلام والازدهار ممكن في هذه المنطقة وحول العالم".

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 آب/أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).