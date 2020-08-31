كوشنر يقول إن السعودية سمحت بعبور الطائرة الاسرائيلية لأجوائها

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر الإثنين لدى وصوله إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل أن السعودية سمحت للطائرة الاسرائيلية بعبور أجوائها في طريقها لجارتها الخليجية.

وقال كوشنر عند نزوله من الطائرة التي أقلّت وفدا إسرائيليا وأمريكيا "هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية لجعل ذلك ممكنا".

وهبطت طائرة البوينغ 737 قرابة الساعة 15,39 (11,39 ت غ) في المطار الإماراتي بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، بعد نحو ساعتين ونصف من انطلاقها من إسرائيل.

وأظهرت مواقع تحديد مسارات الطائرات أنّ الطائرة عبرت أجواء السعودية ومرّت فوق العاصمة الرياض لكنّها تجنّبت أجواء البحرين وقطر في طريقها للإمارات، وهي أول مرة تعبر فيها رحلة إسرائيلية معلنة أجواء المملكة.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 آب/أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "خيانة" لقضيتهم.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وتقول السعودية انّها ترفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.