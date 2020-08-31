محتجون يقتحمون محطة تلفزيون عراقية لبثها "برنامجا ترفيهيا" في ذكرى عاشوراء

اقتحم عشرات الأشخاص محطة تلفزيونية عراقية الإثنين وأضرموا النار فيها، حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس، على خلفية بثها برنامجا "ترفيهيا" في ذكرى عاشوراء. والأحد أحيت الغالبية الشيعية في العراق ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 680، بمراسم في أنحاء البلاد.

وفي اليوم نفسه، بثت محطة دجلة التلفزيونية برنامجا عاديا تضمن غناء ورقصا، ما أثار استياء عراقيين اعتبروا ذلك غير لائق. وسارعت محطة دجلة للاعتذار وقالت إن ذلك كان خطأ "غير مقصود" لكن عدد كبيرا من الناس كانوا قد شعروا بالإهانة.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "اليوم اقتحم عشرات من المحتجين الغاضبين مقر قناة دجلة في حي الجادرية" جنوب بغداد. وأضاف "أحرقوا المقر، وأصيب أربعة من موظفي تلفزيون دجلة بجروح، وحطموا لوازم مكتبية في المقر".

واستقال عدد من موظفي المحطة احتجاجا على البث، كما حظرت ست محافظات عراقية على الفور القناة.

وأصدرت محكمة في بغداد الإثنين مذكرة توقيف بحق صاحب القناة جمال الكربولي، الذي يمضي معظم أوقاته خارج العراق لما قالت أنه "تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية".

ويتضمن القانون الجنائي العراقي عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاث سنوات لإهانة الدين. كما طلبت المحكمة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، التي تنظم عمل المؤسسات الاعلامية، التحرك.

وكان مسلحون ملثمون قد اقتحموا مكتب المحطة في بغداد في الأسبوع الأول من تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفي 10 كانون الثاني/يناير قتل أحد مراسلي المحطة ومصور يعمل معه، بالرصاص في مدينة البصرة الجنوبية.