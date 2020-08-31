فيلم "تينيت" أمل بعودة السينما العالمية فى زمن كورونا

إحتل فيلم "تينيت" الذي كان مرتقباً هذا العام قيادة عودة السينما بنحو 53 مليون دولار في 41 سوقاً خارجية، بما في ذلك معظم الدول الأوربية وكوريا الجنوبية وكندا.

كان من الصعب التنبؤ بكيفية إستقبال فيلم "تينيت" البالغ قيمته 200 مليون دولار من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، بطولة روبرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وإليزابيث ديبيكي، وتدور أحداثه في إطار دراما وتشويق، حول رجل تجسس يسافر عبر الزمن في مهمة تكشف له الكثير من الأسرار.

لكن النتيجة فاقت التوقعات ووصفها توبي إمريش، رئيس مجموعة وارنر براذرز بيكتشرز، بأنها "بداية رائعة".

في الوقت الذي أجلت فيه العديد من أكبر إنتاجات هوليوود إطلاقها وأعاد البعض الآخر توجيهها إلى منصات البث، راهن وارنر براذرز على أن فيلم كريستوفر نولان، "تينيت" ، يمكن أن يُعرض في الخارج أولاً، ثم يبدأ تدريجياً في الولايات المتحدة.

وأستقبل البعض الافتتاح الخارجي لـ "تينيت" كدليل على أن مشاهدة الأفلام الرائجة يمكن إحياؤها حتى مع استمرار انتشار الفيروس وتعتبر التجمعات الداخلية الكبيرة مخاطرة أكبر. كجزء من إجراءات السلامة الخاصة بها، تفرض دور السينما ارتداء الكمامة وتنظيف الصالات بين العروض والعمل بسعة 50٪ لإحترام قواعد التباعد الإجتماعي بين رواد السينما. .

في تسع دول، بما في ذلك أوكرانيا وهولندا، كان أداء "تينيت" أفضل من أي فيلم سبق وأن أخرجه نولان ، بما في ذلك "فارس الظلام". كان أكبر افتتاح حتى الآن في المملكة العربية السعودية، التي أنهت حظرها على دور السينما عام 2018 . ويمثل فيلم "تينيت" في المملكة المتحدة 74٪ من مبيعات التذاكر.

سيفتتح "تينيت" هذا الأسبوع في الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين. في الولايات المتحدة ، لا تزال الظروف بعيدة عن المثالية. حوالي 60٪ من المسارح مفتوحة حالياً.

لا تزال المسارح مغلقة في العديد من الولايات، بما في ذلك نيويورك وكاليفورنيا. يوم الجمعة ، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إرشادات يمكن أن تسمح بإعادة فتح دور السينما في كل مقاطعة على حدة.