دول البلطيق تعلن الرئيس البيلاروسي شخصاً غير مرغوب فيه

أعلنت دول البلطيق رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو شخصاً غير مرغوب فيه. وأدرجت ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا الإثنين لوكاشينكو وحوالي 30 من كبار المسؤولين الآخرين في نظامه على القائمة السوداء، بتهمة التزوير الانتخابي وقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وأعلنت دول البلطيق، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عقوباتها كجزء من جهد منسق لدعم الاحتجاجات في بيلاروسيا المجاورة، والتي تدخل أسبوعها الرابع منذ الانتخابات الرئاسية التي أشعلت فتيل الأزمة في 9 آب/ أغسطس.

وصرح وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس لوكالة فرانس برس "نرسل رسالة مفادها أننا يجب أن نفعل أكثر من مجرد نشر البيانات، كما يجب أن نتخذ إجراءات ملموسة".

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التصعيد بين المعارضة والرئيس البيلاروسي، حيث اعتقلت السلطات الإثنين منظم إضراب في مصنع صناعي كبير، في إطار جهد ممنهج لقمع الاحتجاجات المطالبة باستقالة لوكاشنكو الحاكم من 26 عامًا.