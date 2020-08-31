عززت العاصمة الفرنسية باريس خطتها لمواجهة عودة انتشار وباء كورونا اعتبارًا من الإثنين من خلال توسيع نظام إجراء إختبارات تشخيص الإصابة بمرض كوفيد-19 وجعله مجانًا في جميع المناطق. وأقامت مختلف بلديات العاصمة مختبرات ثابتة بالإضافة إلى مختبرين متنقلين يقومان بإجراء الإختبارات من دون الحاجة إلى حجز مواعيد. وأعلن مجلس المدينة أن الاختبارات ستكون مجانية وستغطي باريس بأكملها

وتقع المخابر الثلاثة الثابتة في الفناء الأمامي لقاعة المدينة في المنطقة الرابعة وفي المركز الرياضي إميل-أنطوان في المنطقة الـ 15 وفي الفناء الأمامي للمنطقة الـ 19 لدار البلدية. فيما سيبقى المختبران المتنقلان لمدة نصف يوم في المناطق التي يحل بها.