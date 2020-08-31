أبرز ما قيل حول أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات؟

حطّت في أبوظبي الإثنين أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات كانت قد إنطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي، في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

"تاريخية حقا"

ترأس مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر الوفد الأمريكي والإسرائيلي المشترك، واصفا الرحلة بأنها "تاريخية حقا". وقال إنه يأمل "أن تكون الأولى من بين العديد" من الرحلات، وان تصبح "بداية مسار تاريخي في الشرق الاوسط وما وراءه".

كما أشاد بولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبخصوص بيع طائرات "اف 35" الأمريكية للإمارات والتي تملكها إسرائيل، قال كوشنر إنّ واشنطن يمكن أن تحافظ على التفوق الإسرائيلي "مع تعزيز علاقتنا العسكرية مع الإمارات العربية المتحدة". وتابع أن القضية ستتم مناقشتها بشكل أكبر في "الأسابيع والأشهر المقبلة".

"تحليق إسرائيلي فوق السعودية"

قال كوشنر إن الوفد طلب من طياري الشركة الإسرائيلية "الطيران بشكل أسرع لأن هناك حماسة كبيرة (بالنسبة) لشعبي البلدين لكسر الحواجز". وأضاف أنّ الرحلة عبرت أجواء المملكة العربية السعودية، وهي الأولى لطائرة تجارية إسرائيلية.

وأوضح كوشنر عند نزوله من الطائرة لدى وصولها إلى أبوظبي "هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية لجعل ذلك ممكنا". وتؤكّد السعودية أنّها ترفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

قبل هبوط الطائرة في أبو ظبي Nir Elias/NIR ELIAS

"بلا حدود"

أكد مستشار الأمن القومي مائير بن شبات ان "لا حدود" للتعاون بين الإمارات وإسرائيل. وأوضح "جئنا إلى هنا لتحويل رؤية إلى واقع. لا حدود للتعاون (...) في مجالات التعليم والابتكار والصحة والطيران والزراعة والطاقة والعديد من المجالات الأخرى".

من المتوقع أن يجني اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فوائد كبرى فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات الذي يمنح الدولة العبرية منفذا غير مسبوق إلى الخليج الثري.

"طعنة في الظهر"

يعتبر الفلسطينيون اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي الإسرائيلي "طعنة في الظهر" و"خيانة للقدس". وكتب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على حسابه في تويتر "السلام ليس كلمة فارغة تستخدم لتطبيع جرائم الحرب والاحتلال". وتابع "السلام نتاج للعدالة، وليس نتاجا لاخضاع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه واخضاعه لنظام ابرتايد، وتوسيع منظومة الاستيطان الاستعمارية".

أما رئيس الوزراء محمد اشتية فقال "كم كنا نود أن تكون هناك طائرة إماراتية تحط في القدس المحررة".

"وفد إسرائيلي"

عندما سأل مراسل وكالة فرانس برس امرأتين كانتا تلتقطان صورا من أمام طائرة البوينغ 737 في المطار بأبوظبي من أين جاءتا، أجابتا ببساطة "وفد إسرائيلي" قبل الابتعاد بسرعة.

"نعمة"

توجه نتنياهو لقائد الطائرة بالقول "انت الآن على وشك فتح الباب لنوع مختلف من السلام، السلام مع الاستثمارات، والسلام مع السياحة، والسلام مع الكثير من الأمور التي ستتشارك فيها هنا مع شعبينا". وتابع "تحية لأصدقائنا الأمريكيين الذين ساعدوا كثيرا في هذه المناسبة التاريخية والهامة".