إيقاف ثلاثة أشخاص جدد في مصر في قضية اغتصاب جماعي

أعلنت النيابة العامّة المصرية مساء الإثنين أنّها أمرت بحبس ثلاثة أشخاص لمدّة أربعة أيام على ذمّة التحقيق، في جريمة اغتصاب شابة جماعياً بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة في واقعة حصلت قبل ستّ سنوات.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّها أمرت بحبس 3 متّهمين 4 أيام، على ذمّة التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بالاعتداء على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي.

وأضافت النيابة العامة أنّها أمرت كذلك بإخلاء سبيل ثلاثة موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنية (5280 يورو) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته. ولم يأت بيان النيابة العامة على ذكر أسماء أيّ من هؤلاء الموقوفين.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت الأحد توقيف مشتبه به جديد، في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014، والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبّان الأثرياء والمتنفّذين، أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي.

وقالت النيابة العامة في بيانها الأحد، إنّها أمرت بحبس المتهم محمد حافظ احتياطياً أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه الجمعة. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت السبت أنها أوقفت ثلاثة مصريين، متّهمين في هذه القضية التي أثارت موجة غضب عارم في مصر.

وظلّت هذه الجريمة طيّ الكتمان، إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء". ووفقاً لهذا الحساب الذي يتابعه 170 ألف شخص، خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم. وتداول قبل شهر تقريبا نشطاء على الانترنت معلومات عن اغلاق ذلك الموقع.

وتمّ على مواقع التواصل تداول أسماء وصور الجناة المزعومين، وجميعهم من عائلات ميسورة، لكن لم يتسنّ لفرانس برس التحقّق من صحّتها. وكانت النيابة المصرية أعلنت مطلع آب/أغسطس فتح تحقيق في اتهامات الاغتصاب هذه، بعد تلقيها خطاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها فتاة إلى المجلس، بشأن اعتداء بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.

وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخلياً، وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة. وخلصت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، إلى أن معظم المصريات تعرضن للتحرّش الجنسي.