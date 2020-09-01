كيف تولُّد حرائق الغابات الشديدة العواصف الرعدية و الأعاصير النارية؟

تتسبب حرائق الغابات الشديدة بخلق طقس خاص بها، بما في ذلك أعاصير النار. حدث ذلك في ولاية كاليفورنيا حيث ساعدت موجة الحر على نشوب المئات من حرائق الغابات في جميع أنحاء المنطقة، وكان العديد منها ناجما عن البرق.

بعد مشاهدة أول سحابة نارية قوية للغاية في 15 آب / أغسطس، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أول تحذير من إعصار حريق.

لكن ما الذي يحدث لتصبح حرائق الغابات شديدة لهذه الدرجة؟

قدم أساتذة متخصصون بحرائق الغابات والطقس بعض التوضيحات النتعلقة بهذه الظاهرة.

كيف تتشكل ظروف الحريق الشديدة

تحتوي الحرائق على ثلاثة عناصر أساسية هي الحرارة والوقود والأكسجين.

في حريق البراري، يشعل مصدر حراري النار. في بعض الأحيان يكون مصدر الإشعال هذا عبارة عن سيارة أو خط كهرباء أو كما حدث في الغرب في منتصف آب / أغسطس، حدوث صواعق. يتفاعل الأكسجين بعد ذلك مع الغطاء النباتي الجاف لتوليد الحرارة والرماد والغازات.

يحدد مدى جفاف البيئة الطبيعية المحيطة بداية نشوب الحريق ومدى سرعته ودرجة سخونته.

يصبح الطقس حارقاً جداً عندما تتحد درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة والرياح القوية مع النباتات الميتة والحيّة، ما يؤدي إلى نشوب حرائق غابات سريعة الانتشار ويصعب مكافحتها .

هذا ما حدث تماماً في غرب الولايات المتحدة حيث ساهم الشتاء الرطب بنمو الأعشاب التي تغطي الآن مساحات كبيرة من الأراضي البرية في هذه المنطقة.

بعد جفاف وموت معظم هذه الأعشاب بسبب حرارة الصيف، مع أنواع أخرى من الغطاء النباتي، يؤدي هذا المزيج إلى إنتاج الكثير من الوقود لحرائق الغابات.

وكان لبقايا أعصار إليدا دوراً أيضاً في حدوث هذا السيناريو حيث أدت العاصفة إلى زيادة الرطوبة وعدم إستقرار الغلاف الجوي، مما أدى إلى حدوث عواصف رعدية في اتجاه الشمال. كان الغلاف الجوي فوق الأرض جافاً جداً آنذاك، وحتى المطر الذي تشكل عند قاعدة هذه السحب قد تبخر في الغالب بسبب إرتفاع درجات الحرارة وأدى هذا إلى حودث "البرق الجاف" الذي أدى بدوره إلى حرائق الغابات.