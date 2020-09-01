كيت ميدلتون بإطلالة بسيطة وفستان من "زارا" بـ 12.99 دولارا فقط

ظهرت كيت ميدلتون بإطلالة بسيطة، من خلال ارتداء فستان صيفي باللون الأخضر المنقوش بالأزهار في مكالمة عبر برنامج مختص بالمكالمات الفيديوية "زوم" مع خمسة حكام يشاركونها في تحكيم مسابقة "هولد ستيل" للتصوير الفوتوغرافي.

وسرحت دوقة كامبريدج البالغة من العمر 38 عاما شعرها بشكل أملس ومستقيم هذا وربطت فستانها، برقبة سبعة ببعض الأقراط الفضية.

والفستان الذي ارتدته ميدلتون من توقيع ماركة الأزياء "زارا". تم عرضه في بداية الموسم بقيمة 50 جنيه استرليني، قبل أن يتم تخفيضه إلى 9.99 جنيه إسترليني أي ما يوازي 12.99 دولارًا فقط.

وقالت كيت التي تقيم حاليًا مع عائلتها في منزل أنمر هول في نورفولك، عبر الفيديو "أتقدم بالشكر لكل من تقدم وشارك في هذه المسابقة، وشكرا جزيلا لزملائي الحكام. أنا أقدر بشدة الوقت والتفاني الذي أظهرتموه حيال هذا المشروع".

وذكرت كيت خلال اللقاء أنه تم اختيار أفضل 100 صورة تم التقاطها في بريطانيا ككل، من بين أكثر من 31598 صورة تم تقديمها.

وفي وقت سابق من العام، وبخطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على توثيق لحظاتهم الإيجابية في ظل جائحة فيروس كورونا من خلال التصوير، أطلقت زوجة الأمير ويليام هذه المسابقة.