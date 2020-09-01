شاهد: الجيش الإسرائيلي يستخدم القوة لتفريق فلسطنيين نددوا بتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

استخدم الجنود الإسرائيليون الثلاثاء القوة والقمع لتفريق متظاهرين فلسطنيين رفعوا العلم الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة للتنديد بالخطة الإسرائيلية لتوسيع مستوطنات بالقرب من قرية الشوفة جنوب شرق طولكرم. وقال المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية أن جنود الجيش الإسرائيلي استخدموا أسلوب "القمع المباشر" على فلسطينيين خلال الوقفة الاحتجاجية على أراضي البلدة. وأظهرت مقاطع فيديو إعتداء الجنود على المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى أن الجرافات الإسرائيلية بدأت، الشهر الماضي، أعمال التجريف للأراضي في الجبل الوسطاني وشق طريق على طوله، بعد مصادرة أكثر من 1 كيلومتر مربع لمصلحة إقامة منطقة صناعية للمستوطنين.