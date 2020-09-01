شاهد: سباق حلبة سنيترتون الأطول من نوعه في المملكة المتحدة

سباق "2CVs" من السباقات الجادة التي تتطلب المهارة والتصميم، خاصة السباق السنوي الذي يستمر 24 ساعة في حلبة سنيترتون في مقاطعة نورفولك بانجلترا بالقرب من مدينة نورويتش.
شهدت نهاية هذا الأسبوع انطلاق السباق الثلاثين 2CVs وهو الأطول من نوعه في المملكة المتحدة.
على الرغم من الظروف الجوية القاسية، حقق فريق "Lion" بقيادة بيت سبارو (رقم 97) النصر هذا العام بعد إكمال 662 لفة من حلبة 1.952 ميل (3 كم) ، متقدماً على 20 مشاركة أخرى.
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