شاهد: كنائس تُجيز شرب الخمر خلال قداس الأحد في جنوب إفريقيا

سار المصلون الإنجليون المبتهجون نحو الحانات والقاعات في جنوب إفريقيا وهم يحملون زجاجات من المشروبات الكحولية المفضلة لديهم وجلسوا للاستماع إلى خطبة يوم الأحد. في حانة غابولا، مكان العبادة غير التقليدي في جنوب إفريقيا يسمح للمصلين بشرب الكحول أثناء القداس.
وأقيم قداس الأحد الماضي في حانة بونيس Bunny's Tavern في ضاحية إيفاتون الواقعة على بعد 50 كيلومترًا جنوب جوهانسبرغ. القداس خصص للطبقة العاملة في المنطقة. تأسست كنيسة غابولا في العام 2017 بهدف ستقطاب الأشخاص غير المحصنين الذين عادة ما يتم رفضهم من قبل الكنائس التقليدية والإنجيلية التي تستهجن من يكثر في شرب الكحول.
في القاعة، تم وضع الكراسي على مسافة متر واحد تماشيًا مع تدابير التباعد الإجتماعي لفيروس كورونا. ويرتشف المصلون وهم يستمعون إلى الخطبة الكحول. زين منبر الخطبة المرتجل بزجاجات البيرة. كما تم تزيين ميتري الزعيم الأسود والذهبي بزجاجتين صغيرتين من ويسكي جوني ووكر ومسكرات شهيرة من جنوب إفريقيا تسمى أمارولا.
وفرضت السلطات حظرا على مبيعات المشروبات الكحولية منذ مارس- آذار الماضي كجزء من قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
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